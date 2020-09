AMLO pide a gobernadores bajarle a las “comilonas”, asegurando que ya no hay “moches”

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal no ha dejado de entregar las participaciones federales a los estados, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.

“No les quitamos nada a los Gobiernos estatales, la pensión para los adultos mayores que reciben todos los adultos mayores del País es inversión federal, no aportan nada los Gobiernos estatales”, recordó.

Las becas para niñas, niños con discapacidad es inversión del Gobierno federal, las becas a estudiantes para familias pobres sean niños de Chihuahua, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México”, expuso.

El tren maya se hace con presupuesto federal, agregó, no hay presupuesto de Estado y Municipios, el Aeropuerto es presupuesto federal, entonces, nosotros estamos actuando de conformidad con la Constitución, con la Ley.

Hay una Ley de Coordinación Fiscal que se cumple cabalmente. si esto se quiere utilizar con propósitos electorales es otro asunto y también están en su derecho”, añadió.

Ya no hay “moches”

El presidente agregó que ya no hay partidas ni moches fuera del presupuesto como anteriormente se hacía.

“Antes habían partidas fuera del presupuesto, querían ayudar a un partido, incluso a un posible candidato a gobernador, le daban el recurso para calles y banquetas, presupuesto de cultura para Estados y Municipios y para infraestructura deportiva”, evidenció.

“Se lo entregan a los legisladores y los legisladores negociaban con gobernadores y presidente municipales y entregaban ese presupuesto a cambio de moches”, acusó López Obrador.

Federación promueve revanchismo, maltrato y perversidad, acusan gobernadores aliancistas.



En pronunciamiento conjunto desde CDMX, mandatarios de oposición reprocharon que AMLO los acuse de solicitar recursos sin hacer esfuerzos de recaudación en estados.https://t.co/fHwCPJRkk8 pic.twitter.com/VhUvyloZcq — Asimismo (@_Asimismo) September 24, 2020

“Que le bajen a las comilonas”

El presidente de la República Mexicana recalcó que en el caso de los Gobiernos estatales no se les ha quitado ningún centavo por el plan de austeridad.

“No les he dicho el que tenga avión que lo venda, que no vayan tanto al extranjero, no hagan tantas fiestas, comilonas, que ya no traigan tanto aparato, acompañamiento, no dije desaparece el Estado Mayor Presidencial y así debe ser en los Estados, no es por Ley, no todos son partidiarios del principio juarista que no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”, declaró.