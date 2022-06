AMLO pide a diputados del PAN, PRI y PRD que no cobren si no legislan

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los legisladores no cobrar su no van a legislar.

La invitación es ante el anuncio de diputados federales de PAN, PRI y PRD de que realizarían una moratoria en la que no aprobarían ninguna iniciativa de reforma constitucional.

El presidente López Obrador dijo que si no van a legislar sus reformas, entonces que ya no vayan; si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren”.