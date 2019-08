AMLO pide a EU castigo a responsables de tiroteo

TUXPAN, Michoacán.-Tras señalar que ascendió a siete los mexicanos asesinados en El Paso, Texas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las autoridades de Estados Unidos castigo a los responsables y cambiar su política de control de armas.

Con firmeza estamos pidiendo que se castigue a los responsables y que las autoridades asuman también la responsabilidad en el caso de que se estén permitiendo excesos como por ejemplo el uso indiscriminado de las armas”.

“No somos nadie para recomendar lo que tienen que hacer otros gobiernos, pero en México hay control sobre el manejo de las armas, en otros países es como comprar cualquier mercancía, no hay control y eso daña y afecta mucho, todavía es tiempo de rectificar, de cambiar esas normas”.

Durante su mensaje, en su visita número 30 a un hospital rural del IMSS, el presidente López Obrador condenó los discurso de odio y xenofobia.

“Estos hechos que tiene que ver con circunstancias especiales, con el odio, la fobia, van originando desequilibrios y causan mucho daño”.

Por ello, destacó, se tiene que convocar a la fraternidad, al amor, sobre todo al amor al prójimo y a la paz, no a la violencia, tenemos que ir comprendiendo que no se resuelve nada con la violencia y no se resuelve nada con lo que se conoce como xenofobia, el odio al extranjero, al migrante, eso no resuelve el problema, lo que resuelve el problema es la fraternidad universal.

El Presidente dijo que este lunes el canciller Marcelo Ebrard viajará a El Paso, Texas, para visitar a los heridos.