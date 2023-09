AMLO no volará sobre Perú en su viaje a Colombia y Chile, “no queremos majadería”

CIUDAD DE MÉXICO.- En su viaje a Sudamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador no volará sobre territorio de Perú, para evitar que le hagan la "majadería" de negarle el uso del espacio aéreo peruano.

En la mañanera, López Obrador indicó que va a volar en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y que es público y notorio que no tiene buenas relaciones con el Gobierno de la peruana Dina Boluarte.

Indicó que harán más tiempo para llegar de Colombia a Chile, pero que rodearán para evitar que México se vea envuelto en un escándalo si Perú les niega el paso.

Te puede interesar: AMLO viaje a Chile

El Mandatario federal agregó que no tomó esa decisión por odio sino porque "¿qué necesidad?".

"Vamos en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Es una pequeña comitiva", informó AMLO.

Voy a decirles desde ahora, para que no se vaya a malinterpretar. Como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio no tenemos buenas relaciones con el Gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por su espacio aéreo, vamos a dar un rodeo".

"Vamos a tardar más tiempo, una hora más, por el rodeo".

"Y no lo hacemos porque tengamos problemas de odio, así una confrontación frontal, no. Lo hacemos porque no queremos que la investidura del Presidente, el País nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo niegan. Ahora sí que como decía nuestro filósofo de la canción, uno de los mejores poetas, cantautor mexicano, pero ¿qué necesidad?".

López Obrador afirmó que tampoco quiere poner en aprietos a las autoridades peruanas.

"Es mejor actuar de manera precavida, no en lío con nadie. Tampoco ponemos en aprieto a la autoridad en Perú, es mejor dar la vuelta", dijo.

¿Por Brasil?, se le preguntó.

"No sé cuál sea el plan de vuelo, lo están viendo los pilotos de la Fuerza Aérea", respondió.

Respecto a sus actividades, AMLO adelantó que se reunirá en Colombia con el Presidente Gustavo Petro y que tratará después el tema de narcotráfico.

Posteriormente viajará a Chile y ahí se reunirá con exiliados chilenos que llegaron a México y con el Mandatario Gabriel Boric.

"Vamos a tener una reunión por la tarde del viernes con el Presidente Gustavo Petro en Colombia", planteó.

"Al día siguiente participamos en un acto para recibir conclusiones de un plan para enfrentar los problemas relacionados con el narcotráfico, ese es el tema en Colombia, posteriormente salimos a Santiago de Chile".

"Vamos a llegar en la noche a Chile, descansamos en Santiago. Al día siguiente tenemos una reunión con el Presidente Boric, un encuentro. Posteriormente va a haber una reunión con todos los que estuvieron en México cuando el exilio".