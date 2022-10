AMLO no propuso reforma para ampliar su mandato; es un video manipulado

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador, no propuso una reforma para ampliar su mandato; los usuarios en redes sociales que así lo afirman comparten un video manipulado de una alocución en la que en realidad rechazó esa opción.

En las imágenes virales, AMLO asegura: "Podríamos pensar en proponer una reforma para ampliar el periodo presidencial… Decía el finado Vicente Fernández: 'Si ustedes no dejan de aplaudir yo no dejo de cantar'… Porfirio Díaz se quedó también con la excusa de que le faltaba tiempo".

Las publicaciones se comparten en Twitter y Facebook con miles de interacciones al menos desde el 23 de octubre con comentarios como: "Atención!! Hoy, en su gira por Guerrero, el kakas se sincera y propone sin tapujos la idea de reelegirse. PELIGRO!!!!! (sic)".

HECHOS: Pero la grabación une distintos recortes de una intervención de López Obrador en el estado de Guerrero, y el metraje original demuestra que el presidente rechazó esa opción.

APROVECHAR EL TIEMPO DISPONIBLE

Una búsqueda inversa de los fotogramas permite identificar que se trata del discurso que dio el presidente el pasado viernes en el pueblo de Aquilpa, municipio de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, durante una gira de trabajo en ese estado.

Según el metraje original y la transcripción del discurso, López Obrador menciona que hay que aprovechar el tiempo para ejecutar los proyectos de infraestructura y caminos rurales, y que le quedan 23 meses de mandato en los que quiere "cumplir con todos los compromisos".

A continuación, el mandatario dice: "Podríamos pensar en proponer una reforma para ampliar el periodo presidencial, pero eso sería contrario a nuestros principios, a nuestros ideales, sería traicionarnos, porque somos maderistas y sostenemos el lema, el criterio, del sufragio efectivo, del voto efectivo".

UNA MEZCLA DE RECORTES

En cambio, el video viralizado solo se queda con el inicio de la frase, que recorta y une al fragmento disponible en el minuto 33:37, cuando el presidente cita al cantante Vicente Fernández.

"Decía el finado Vicente Fernández: 'Si ustedes no dejan de aplaudir yo no dejo de cantar, si ustedes no dejan de trabajar en los caminos, en las obras para beneficio del pueblo, nunca les va a faltar el presupuesto, no les va a faltar el presupuesto, no les va a faltar", asegura López Obrador.

Después, el video manipulado todavía añade un último fragmento, el del minuto 15:36, cuando el presidente critica a la dictadura del general Porfirio Díaz, que gobernó el país de 1880 a 1911 hasta que dejó el cargo tras la Revolución Maderista de 1910.

Y, más adelante, reitera: "Por eso no podemos de ninguna manera ampliar el tiempo (del mandato), pero sí podemos trabajar más para que estos 23 meses rindan".

Cabe recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina un periodo presidencial de seis años y no permite la reelección.