AMLO no hará cuarentena por COVID-19; sería dejar el poder a "conservadores", dice

CIUDAD DE MEXICO (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se retirará a cuarentena por la epidemia de coronavirus, porque en política “nunca hay vacíos de poder”, que podría ser aprovechado por sus adversarios.

Por eso quisieran que yo desapareciera ya, que me vaya a retiro, a cuarentena los que quieren el mismo régimen. Imagínense, en política nunca hay vacíos de poder, siempre se llenan, si no hay condición les dejamos el terreno a estos irresponsables, conservadores corruptos”, dijo.

López Obrador afirmó que seguirá haciendo “conducción responsable para la transformación del País”.

El mandatario añadió que el próximo fin de semana visitará hospitales del servicio público que se preparan para hacer frente a la epidemia por COVID-19.

Y el domingo rendirá su informe de gobierno trimestral, el primero del año, con la afluencia de 50 personas máximo.

El presidente confesó que, en 2012, ante la insistencia de sus adversarios de que se retirara tras la derrota electoral, estuvo a punto de retirarse de la política e incluso elaboró un borrador de ese discurso de despedida.

“Y hasta pensé, porque me tocaron mi orgullo, porque no lucho por cargos por puestos; y hasta pensé decir: ‘intenté cambiar el País y no pude, no quiso la gente, quise seguir el ejemplo del Juárez, Madero, voy a luchar toda mi vida, pero ya no seré candidato a nada. Estuve a punto de hacerlo en el (20)12”, dijo.

Le molestaba y le dolía, explicó, que pensaran que él era “un ambicioso vulgar”, pero al final se decidió por dar el “último jalón”.