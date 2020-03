AMLO no es sospechoso de tener coronavirus: Reyes Terán

CIUDAD DE MÉXICO.-Gustavo Reyes Terán dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no es un caso sospechoso por lo que no es necesario que se haga la prueba del coronavirus.

El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, señaló que el mandatario no cumple con la definición.

No sabemos si en el momento que hubo la cercanía entre el gobernador que ha sido positivo a COVID-19 (Omar Fayad, gobernador de Hidalgo) tenía síntomas, si no tenía síntomas sería poco probable que pudiera tener la infección (Andrés Manuel López Obrador)”, indicó.

Agregó que al presidente se le tomó la temperatura en un aeropuerto, y estuvo en un rango normal.

Este día López Obrador afirmó que no piensa ponerse en cuarentena.

"No podía ponerme en cuarentena, irme al retiro porque se requiere de que haya conducción en el País”, indicó el mandatario. “Los conservadores quisieran que desapareciera, quisieran que fracasa la 4T que estamos encabezando pero no les vamos a dar el gusto".

Por otro lado, AMLO afirmó que se atiene a lo que Salud le recomiende sobre si se hace o no un examen para saber si tiene coronavirus.

"Yo me atengo a lo que dice Salud, esto aplica para todos, ¿Cuándo se tiene que hacer la prueba? Cuando se tiene calentura, tos seca, dificultades para espirar y dolor de cuerpo. Si no tiene esos síntomas, no hay necesidad de tomarse la prueba".