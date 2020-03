AMLO muestra trébol de seis hojas para protegerse del coronavirus

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enseñó este jueves, al finalizar su conferencia matutina, un trébol de seis hojas para representar el buen ánimo necesario en esta época de crisis por el coronavirus.



Este miércoles, el presidente enseñó varias estampitas que la gente le había regalado y les atribuyó cualidades de "escudo protector" -un hecho que se viralizó en redes rápidamente- pero no fue capaz de encontrar esta planta en su cartera.



Les quería mostrar y no lo encontré ayer, pero sí estaba. Miren el trébol. ¿Pero ya vieron de cuántas hojas? Cinco. No, seis. ¿A poco no?", presumió divertido el máximo mandatario.