AMLO mantiene promesa de crecer 6 % al final de su sexenio pese a crisis por pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que mantendrá su promesa de crecimiento económico al 4% anual y de 6% al final de su sexenio, aunque ya trabaje en un nuevo indicador que mida el crecimiento con parámetros como el bienestar y la felicidad del pueblo.

“No, no, no, vamos a seguir, se mantiene. Tenemos el indicador este del PIB del crecimiento, pero al mismo tiempo tenemos un indicador sobre los niveles de bienestar de nuestro pueblo, porque no quiere decir que si hay crecimiento hay bienestar, eso está probado que no siempre es así”.

En su conferencia de prensa, el Mandatario dijo que creer es que se acumule riqueza, pero no implica que esa riqueza se distribuya con equidad y con justicia.

“En el gobierno de Salinas hubo crecimiento, pero fue cuando se registró también la mayor desigualdad económica y social del país, por eso necesitamos medir de otra manera y por las relaciones que se tienen con el Banco Mundial, con el FMI, van a seguir las mismas mediciones a partir del PIB, pero eso no nos impide que tengamos nosotros una manera distinta de evaluar”.

El Jefe del Ejecutivo recordó que está formando un grupo multidisciplinario para la definición de este nuevo parámetro.

“Vamos a preguntarle a la gente no solo sobre la cuestión material, sino sobre otros factores o bienestar material, pero también bienestar del alma; crecimiento, pero justicia; crecimiento, pero democracia; crecimiento con bienestar, para qué queremos un crecimiento con dictadura, sin libertades, se requiere que hay crecimiento con bienestar. Se decía bien antes: progreso sin justicia es retroceso”.