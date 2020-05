AMLO mandó a limpiar silla presidencial porque Zapata decía que "estaba embrujada"

CIUDAD DE MÉXICO.- Al recordar el centenario del asesinato del expresidente Venustiano Carranza, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que desde que el inicio de su gobierno mandó a “limpiar” la “silla presidencia”, porque el extinto general Emiliano Zapata decía que estaba embrujada.

“Al triunfo de la revolución y como suele pasar en los movimientos de transformación, hay diferencias, tan es así que Villa y Zapata llegan a la Ciudad de México, están aquí en Palacio, ven el despacho presidencial, es la foto donde están sentados, Villa en la silla presidencial. Zapata no se quiso sentar porque sostuvo que estaba embrujada, yo no sé si estaba embrujada o no, pero antes de que yo llegara la mandé a limpiar”.

En febrero del año pasado, en una gira por Tamazula, Durango, el presidente López Obrador dijo que en su despacho esta la emblemática silla presidencial, que decía Zapata que estaba embrujada “y yo le tuve que mandar a hacer una limpia de manera precavida”.

En esa ocasión el mandatario también comentó que el único retrato que tiene en su oficina es el del primer Presidente de México, Guadalupe Victoria.