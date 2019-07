AMLO mandará hacer planos del departamento en Palacio

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que mandó hacer planos del departamento de Palacio Nacional en donde vive, pues no estaba inventariado.

El mandatario dijo que los salones históricos de Palacio Nacional no serán usados por él ni su familia.

El departamento, aclaró, no cuenta con Spa, tiene tres recámaras, sala, comedor y una cocina.

Mandé hacer un plano, porque no había plano, no estaba inventariado, se construyó y no se sabía”, dijo.

El Presidente narró que fue el ex Presidente Enrique Peña Nieto quien le mostró el departamento cuando era Presidente electo.

“Me dijo: ‘le voy a enseñar algo’, me llevó al departamento. Ahí lo conocí, ahí me enteré, lo que voy hacer es darles a conocer el espacio, no voy a grabar nada del interior ni la ubicación”, explicó.

López Obrador desmintió que los salones históricos serán utilizados como parte de su residencia, como lo dio a conocer el diario Reforma.

“Voy a separar la parte histórica, porque los salones a los que hace mención el Reforma, esos se quedan como están, no se usan; yo no los uso y se va a conservar”, indicó.

La operación de la Presidencia de la República se dará en el espacio que ocupaba el Estado Mayor Presidencial (EMP).

Los salones y el resto de Palacio se ocuparán como Museo a excepción del despacho presidencial que ocupa como Presidente de la República.