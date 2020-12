"AMLO, malote, regrésame el chayote": AMLO se burla de López-Dóriga en la mañanera y el periodista le responde: "no me doblarán"

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una caritcatura del periodista Joaquín López-Dóriga en la conferencia mañanera.

En el dibujo se veía al ex presentador de noticias de Televisa con un cartel que decía: "AMLO, malote, regrésame el chayote".

Y es que, de acuerdo a informes del medio Reforma, López-Dóriga fue el periodista que más dinero recibió del gobierno en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Al conductor le fue pagada la cantidad de 251 millones 458 mil pesos.

“Es para no darle motivo a los conservadores y a la prensa fifi (el suspender gira por la CDMX) para cuestionarnos, porque no les gusta nada de lo que hacemos, es como una caricatura que vi ayer de Hernández que es buenísima”, apuntó el presidente.

Agregó:

“Esto no es un insulto, pero hay libertad tanto de cuestionamiento de crítica como para el ejercicio de la réplica. Que viva la libertad”.

A esto, Dóriga respondió y dijo que no lo iban a doblar.

"Muchas gracias a todos los que me han expresado apoyo y solidaridad ante el nuevo ataque de @lopezobrador_ en la mañanera de hoy. En su cuenta, con sus caricaturistas “amigos”, a los que presentó en el despacho presidencia y replican por él. No me doblarán ni me callarán. Seguiré".