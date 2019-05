AMLO llama 'hampa del periodismo' a columnistas

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya despidos de médicos y enfermeras en el sector salud y aseguró que se tratan de mentiras del “hampa del periodismo”.

No se está despidiendo a nadie, a nadie. Es propaganda, es para afectarnos. Ya ven cómo es el hampa del periodismo, no todos desde luego, no todos, no, no, no, pero en el hampa del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha, tizna”, contestó a una pregunta durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.