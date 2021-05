AMLO llama a secuestradores de mamá de Alcalde en Veracruz a liberarla: “llegando el momento vamos actuar”, advierte

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los plagiarios de la exdiputada local y ex alcaldesa de San Andrés Tuxtla Marina Garay Cabada, secuestrada ayer, que la liberen.

Garay Cabada es madre de Octavio Pérez Garay, alcalde de San Andrés Tuxtla.

“Tenemos toda la información de lo que pasó ayer, deseamos que esté bien la señora.Decirle a quienes la secuestraron que estamos atentos pendientes, no vamos a permitir a nadie que se afecte la integridad física de ninguna persona, que el que comete un delito será castigado, no hay impunidad”, advirtió.

López Obrador recordó que ya hay detenidos por el asesinato de dos mujeres en Cosoleacaque.

“Ya se está por aclarar de que fue un robo el que se cometió en este caso, ahí está la justicia”, dijo.

El mandatario agregó que en el secuestro y asesinato de una activista en Nochixtlán, Oaxaca, ya hay detenidos, incluida la Presidenta Municipal.

“No queda nada impune nada, y aún cuando el Presidente Municipal, que seguramente tiene información o le están exigiendo dinero y no quiere poner en riesgo la vida de la mamá, aun cuando él dice que no participemos, no lo estamos haciendo por respeto a su decisión, pero llegado el momento vamos a actuar. Ojalá y liberen a la señora”, dijo.