AMLO llama a migrantes a no dejarse engañar por "polleros"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los migrantes centroamericanos a que no se dejen engañar por los traficantes de personas, porque llevará tiempo un cambio política migratoria de Estados Unidos y continúan las deportaciones igual que en el gobierno de Donald Trump.

"Hacer un llamado a nuestros hermanos migrantes centroamericanos, porque los traficantes de personas, los llamados polleros, engañan mucho, por ejemplo ahora que hay una política migratoria que va regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos, se piensa que ya están las puertas abiertas y de inmediato el gobierno del presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que el presidente Joe Biden le ha informado que llevará tiempo el definir y ordenar una nueva política migratoria.

No es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados, todavía no hay una definición, falta la aplicación de esa política, incluso decirles que continúan las deportaciones, como se daban en el gobierno anterior, en el mismo número, porque no se puede modificar la política migratoria de un día para otro".