AMLO llama a gobernadores a un Acuerdo Nacional para no intervenir en las elecciones de este año

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana una carta que enviará hoy a la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich Arrellano, a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y al resto de los gobernadores para proponerles un “Acuerdo Nacional en favor de la Democracia” para las elecciones de este año.

El Presidente los convocó a que “juntos hagamos historia”.

“Me dirijo a ustedes para hacerles con absoluto respeto a sus personas, investiduras, facultades y autonomías constitucionales una atenta recomendación con miras a las próximas elecciones y con el propósito de establecer una auténtica democracia en nuestro País”, dijo.

López Obrador se comprometió a “respetar y hacer respetar la voluntad del pueblo” y los llamó a establecer un “Acuerdo Nacional en favor de la Democracia”.

“Por mi parte actuaré con rectitud y en defensa de la soberanía popular. Les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, que no se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado, no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, evitar el acarreo, relleno de urnas y falsificación de actas”, dijo.

El mandatario llamó a la gobernadora, la Jefa de Gobierno y a los gobernadores a “seguir el ejemplo del gran Francisco I. Madero”.

“Cuyo principal aporte se dio en el terreno de la democracia, no hay precedente en nuestra historia, nadie como él ha creído con tanta devoción en la democracia”, indicó.