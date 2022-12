CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a presentar un dictamen antes del 2 de enero sobre las tesis involucradas en la acusación de plagio en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

El mandatario aseguró que considera honesta a la ministra y la polémica en torno a la tesis plagiada tiene intenciones políticas por el “miedo” que tienen sus adversarios “los conservadores” a que sea ella electa como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque buscan que el ministro “más rico” sea electo.

“Que el rector convoque al Comité (Universitario de Ética) si es un asunto que va ayudar a la transparencia, son hechos, no palabras”, pidió.

Se requiere una investigación y un dictamen, dice AMLO

La UNAM dio a conocer que la tesis de la ministra coincide con la de otro alumno, pero para el Presidente es insuficiente, pues se requiere de una investigación y un dictamen.

López Obrador indicó que el “golpe” a la ministra “tiene que ver con nosotros”, debido a que se sus adversarios sostienen que se trata de la candidata de su gobierno.

“Cosa que no es cierto, porque nosotros no tenemos candidatos, no nos corresponde elegir”, dijo, pero reconoció que es una mujer “que está de acuerdo con la transformación del País”.

“Ha actuado con rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al poder Judicial, cuando todos estaban en contra de la Ley Eléctrica ella defendió la postura nuestra, y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentemos”, indicó.

AMLO llama a UNAM a dictaminar con pruebas acusación de plagio de tesis de ministra Yasmín Esquivel antes del 2 de enero. Foto: Especial

Y agregó: “Tienen miedo, mucho miedo los del conservadurismo y sobre todo los tranzas de que ella quede de presidenta, porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del País”.