AMLO le recuerda a Loret de Mola que no le ha respondido a su propuesta de cambio de propiedad

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador le recordó a Carlos Loret de Mola que no ha respondido a la propuesta que le hizo de cambiar su casa en Palenque, Chiapas, por el departamento que tiene en Miami, Florida.

El Ejecutivo federal durante la conferencia mañanera, revisó la primera plana del periódico El Universal para argumentar que algunos medios lo atacan porque ya no tienen los privilegios de antes y se encontró con una columna del presentador de noticias titulada “AMLO lincha desde la conferencia mañanera todos los días”.

López Obrador señaló que ante las campañas en su contra, tiene derecho de réplica y cuestionó a los periodistas presentes en la conferencia si era verdad que se dedicaba a linchar desde las mañaneras.

No ha aceptado la propuesta que le hice (en enero de 2021 a Carlos Loret de Mola). Es que escribió una nota del Tren Maya que se hacían obras en Palenque, por una casa que me heredaron mis padres, que aumentará de precio, es decir que obtendrá plusvalía. Es una hectárea, subrayó.

El mandatario nacional aprovechó el momento para recordarle al presentador de noticias que no ha aceptado la propuesta que le hizo para cambiar la propiedad que éste tiene en Florida. “No me ha dicho nada, no me ha contestado, se va a rayar con la plusvalía de la quinta”.

En la mañanera, también recordó el montaje de Florence Cassez que hizo Loret de Mola junto al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.