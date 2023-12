AMLO le "echa" los Tigres del Norte a Greg Abbott en respuesta a la ley antimigrante en Texas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador le "echó" a los Tigres del Norte al gobernador de Texas Greg Abbott al dedicarle uno de sus corridos en respuesta a la nueva ley antimigrante que se ha aprobado en su estado.

En su conferencia mañanera, AMLO dedicó un corrido de los Tigres del Norte al gobernador de Texas Greg Abbott para referir que la migración es un fenómeno histórico que ayudó a Estados Unidos desde su fundación.

López Obrador refiere que Texas fue parte de México y hay muchos habitantes actuales que tienen apellidos de nuestro país, por sus antepasados mexicanos.

Y en el caso de Texas, donde este señor actúa de manera racista, pues texas era de México. A lo mejor él no lo sabe, pero cuando Texas pertenecía a México, allá nació Ignacio Zaragoza. Le voy a mandar el corrido de Los Tigres del Norte, ese que dice: yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó", comentó.