AMLO lamentó cachetada a miembro de Ayudantía en Rosarito durante gira; “el conservador es violento”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Aunque el balance general de la gira por Baja California es bueno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la cachetada que una joven le dio a un miembro de la Ayudantía en Rosarito.

“Estuvimos en Ensenada, nos fue muy bien, en Rosarito bien. Hubo un incidente de unas protestas, porque no bajé el vidrio, porque no lo puedo bajar, me lo tienen recomendado. Una joven le pegó una cachetada a un compañero de la ayudantía. Yo quiero expresar mi solidaridad con Abraham”, dijo.

López Obrador precisó que la joven que cacheteó al miembro de la Ayudantía se disculpó.

“Ya se disculpó la joven por lo que hizo. Tiene que ver con los cambios que se están dando. En Baja California gobernó el PAN (Partido Acción Nacional) por muchos años, muchos simpatizantes están molestos. Irá cambiando el proceder de la gente, la regla es que no haya agresiones, no violencia. Eso sí es indebido”, dijo.

Y agregó: “Abraham es un profesional, es politólogo, no llevamos guardaespaldas. Aunque tenga el vidrio los estoy escuchando, no es blindado. Los compañeros recogen los escritos y atienden a la gente, no es el Estado Mayor Presidencial”.

El mandatario calificó al “conservador” como “violento” y cuestionó la agresión que sufrió su colaborador.

“El conservador es violento. ¿Cómo pegar una cachetada? Todo se va saber, se va a aclarar. No se va ocultar. En general muy bien y quedé en que voy a regresar”, dijo.

En general, aclaró, la gira por la entidad “fue muy buena”, pues “la gente muy fraterna, muy solidaria, muy contenta con nosotros”.