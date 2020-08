AMLO lamenta que habitantes de Reynosa no se quedaran en casa; apresura su discurso

REYNOSA.-El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que los habitantes de Reynosa no se quedarán en casa guardando la sana distancia, por lo que por segunda ocasión apresuró su discurso que duró cinco minutos, para evitar contagios de Covid.

“Me da mucho gusto estar con ustedes, no le hace que no me hayan hecho caso, porque no queremos que haya congregación, mítines, porque tenemos que cuidarnos con sana distancia para no enfermarnos ni contagiarnos de esa terrible enfermedad, el Covid”.