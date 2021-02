AMLO lamenta que centroamericanos no tengan vacuna AntiCovid

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que países centroamericanos, como Guatemala, Honduras y El Salvador, no tengan acceso a la vacuna contra coronavirus, pues aseguró que se tienen que tener una visión de solidaridad y de un mundo sin fronteras.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no se requiere de muchas vacunas para apoyar a estas naciones, pues recordó que recordó que tienen poca población.

López Obrador llamó a Estados Unidos a ayudar a impulsar programas productivos para evitar la migración de esta región a la Unión Americana.

Se pueda llevar un plan conjunto para otorgar créditos baratos a productores de Centroamérica, del sureste, que se pueda apoyar con programas como el Sembrando Vida a productores centroamericanos, que se impulsen actividades productivas, que haya bienestar, por ejemplo, es lamentable que están afectados los países centroamericanos como nosotros y como muchos otros países en el mundo y que ellos no tengan acceso a la vacuna.

AMLO lamenta que países centroamericanos no tengan vacuna anticovidhttps://t.co/dS9mqapYES pic.twitter.com/V1pW3vwK6J — Pulso Online (@pulso_mx) February 11, 2021

"Que Guatemala no tenga acceso a la vacuna, que Honduras, el Salvador no tenga acceso a la vacuna, ¿qué es mucha la vacuna que se requiere para proteger a estos hermanos? Pues no, porque no es mucha la población, entonces hay que tener también una visión de solidaridad y tiene que haber fraternidad universal, tenemos que pensar también en nuestros semejantes, y en un mundo sin fronteras. Un mundo donde prevalezca la justicia", refirió.