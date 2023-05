AMLO lamenta destrucción de cruces de antimonumento de 49 niños fallecidos de Guardería ABC; “esos actos no les ayudan a los opositores”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que los manifestantes en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hayan destrozado las cruces del antimonumento que colocaron los padres de los 49 niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo.

Pues eso por ejemplo estuvo muy mal que hayan quitado las cruces; sí, eso estuvo muy mal y pues yo creo que esos actos no les ayudan a los opositores”, dijo durante su conferencia matutina.

Ayer La Jornada publicó un video en donde se puede ver a manifestantes de la marcha del domingo con la consigna “la Corte no se toca”, enfrentarse con quienes mantienen un plantón en contra de los ministros y destrozar las cruces de los niños.

Deslinda AMLO a políticos que participaron en la marcha

López Obrador deslindó a políticos como Margarita Zavala, quien participó en la marcha, de la destrucción del antimonumento.

“No creo yo que ella haya estado en esas acciones no, no no no; yo creo que ellos participaron en la marcha pensando que era una marcha opositora a nosotros en defensa de la Suprema Corte, pero no creo, estoy seguro que no venía con la idea de ir a agredir a quienes estaban manifestándose”, dijo.

Las cruces fueron instaladas por papás de los niños fallecidos en la tragedia del 5 de junio de 2009 y no por quienes mantienen un plantón reciente en contra de la Corte.

El mandatario consideró que “todo termina por saberse” respecto a quienes destrozaron las cruces.

“Esos son otra gente, todo termina por saberse, pero no es que Margarita Zavala o (José Ángel) Gurría hayan encabezado el movimiento este de agresión a quienes estaban manifestándose. Ese fue otro grupo, en un movimiento siempre hay provocadores, gente infiltrada que lleva otro propósito”, indicó.