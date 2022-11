AMLO invita a "corcholatas" a no dejar de trabajar ni atacarse entre ellos 

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los aspirantes a la candidatura de Morena a la elección presidencial de 2024 a que no dejen de cumplir con sus responsabilidades, no usar recursos públicos y moderarse en sus declaraciones y no se ataquen entre ellos.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que hasta el momento los aspirantes guindas se han portado "muy bien" y advirtió que quién se quiera pasar de vivo le va mal, pues afirmó que a la gente está muy consciente y le gusta mucho que haya respeto, que no haya pleito y que haya madurez.

Yo creo que deben de actuar con libertad sin dejar de cumplir con sus responsabilidades, no usar recursos públicos y también moderarse en lo relacionado con sus declaraciones, que no se ataquen. Hasta ahora no lo han hecho, se han portado muy bien, pero además, los que están participando saben porque es gente muy experimentada que tiene comunicación con el pueblo, que recoge los sentimientos del pueblo, saben que si son groseros o actúan de manera ruda, se les revierte, porque el pueblo está muy consciente.

"El que se quiere pasar de vivo o parecer muy vivillo, le va mal. Yo no debería de estar dando estos consejos, pero la gente le gusta mucho, mucho, el que haya respeto, el que no haya pleito, que haya madurez, que haya responsabilidad, cuando hay estridencias, insultos, incluso ataques, aun cuando en apariencia no sean promovidos por uno de los aspirantes, la gente se da cuenta de todo y a los equipos o simpatizantes pues que también los ayuden, comportándose, que no quieren aparecer como los defensores más valerosos, leales, para ver si así les toca más, porque lo que hacen es perjudicar a su candidato", dijo.

