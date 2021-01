AMLO insiste en que la DEA fabricó delito contra Cienfuegos y dice que hay buena relación con gobierno de EU

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-En el gobierno de Estados Unidos “hay bastante comprensión” en torno a la publicación del expediente del ex Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia matutina sobre la reacción del gobierno estadounidense quien se dijo decepcionado de México por la publicación del expediente y la exoneración de Cienfuegos.

“Hay bastante comprensión de parte del del gobierno de Estados Unidos, ellos saben que no se puede poner en entredicho la credibilidad de un gobierno, ellos no aceptarían eso, nosotros tampoco. No es posible que se lleve a cabo una investigación con tanta irresponsabilidad, sin sustento y que nos quedemos callados”, dijo.