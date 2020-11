AMLO insiste en pronunciarse sobre elección en Estados Unidos hasta que autoridad electoral declare un ganador 

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esperará para dar su postura respecto a las elecciones de Estados Unidos hasta que las autoridades electorales encargadas del proceso decidan sobre el ganador de la Presidencia.

“Quiero informarle al pueblo de México que en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del Gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la Presidencia”, dijo.

López Obrador consideró imprudente manifestarse sobre las elecciones en el País vecino en estos momentos y que "no hay nada que temer, porque se respeta al gobierno de México".

“Nosotros no podemos actuar de manera imprudente, no sólo es un asunto de forma, es también de fondo. Yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarse al mandato constitucional en cuanto a política exterior y es muy claro el Artículo 89 de la Constitución Fracción Décima, establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos”, dijo.

No permitiríamos un Operativo Rápido y Furioso, de introducción ilegal de armas a México, como lo permitió Felipe Calderón. Si gana Joe Biden no se van a atrever a plantearnos algo así, señala AMLO. pic.twitter.com/g6zAvCzoSi — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) November 9, 2020

El mandatario aclaró que no puede inmiscuirse en la política de otros países, pero que eso no significa “que estemos en contra ni a favor de nadie”.

No estamos a favor de ningún partido en Estados Unidos, tenemos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump, porque ha habido una relación de respeto de no intervención. Y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del partido Demócrata, el señor (Joe) Biden, incluso lo conocí hace ocho, 10 años”, dijo.

México, aclaró, no tiene nada en contra del “posible presidente electo, ahora candidato Biden”.

“Y no tenemos en contra nada del partido Demócrata, de ninguno de los partidos. Nosotros somos del partido de México”, indicó.

El esperar, precisó, no significará el avalar que hubo fraude en la elección estadounidense, pues “eso no nos corresponde, tiene que decidir la autoridad competente”.

Si ganan los demócratas, añadió, México no tendrá ningún problema.

“No permitiríamos eso sí, lo que permitió el presidente (Felipe) Calderón, la introducción de armas en el operativo secreto de Rápido y Furioso, pero ni siquiera se van a atrever a plantearlo, no habrá ningún problema”, dijo.