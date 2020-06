AMLO insiste en llamar a salir a la población debiado a que "ya se domó la pandemia"

CIUDAD DE MÉXICO (GH). -El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo de nuevo un llamado a la población a “no quedarnos inmovilizados en nuestras casas” y a empezar a salir, pues México logró “domar” a la pandemia ce Covid-19.

“Es lo que estoy planteando que empecemos a salir, pero que estemos aplicando lo que ya aprendimos, todas las enseñanzas, la sana distancia, la higiene personal, el cuidado a la familia”, dijo.

López Obrador aseguró que sus llamados están avalados por los médicos y los científicos del País que han llevado la estrategia contra el coronavirus.

“Resistimos ante esta pandemia, eso es muy importante y que recobremos nuestra libertad. Nosotros no hemos actuado de manera autoritaria, pero ya que no dependa sólo de las recomendaciones sanitarias, que ya dependa de nosotros, vamos a actuar con criterio, cuidarnos, vamos a empezar a caminar sin miedos, sin temores, no quedarnos inmovilizados en nuestras casas”, dijo.

El mandatario aseguró que “ya se domó la pandemia, no nos rebasó la pandemia”, pues fue “muy buena la estrategia”.

Y afirmó que pacientes en terapia intensiva incluso, ya se están salvando de morir por Covid-19.

“Ahora los que entran en terapia intensiva, son más lo que se salvan”, dijo.

