AMLO indica que UIF investiga empresas que reciben contratos del gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a las empresas que reciben contratos del gobierno federal.



Justificó que en su administración la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) centralice las compras, porque antes era un desbarajuste y se entregaban contratos sin cumplir con la ley.



En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal advirtió a las empresas extranjeras que México ya no es tierra de conquista, y aseguró que en el gobierno ya no se piden moches a contratistas.

Eran muchas las unidades del gobierno encargadas de la contratación de la compra de insumos y eso se terminó. Se decidió por norma que todas las compras y contratos en el gobierno tengan que ver con la Oficialía Mayor de la SHCP, la cual no tenía ese rol; ahora es la institución administrativa más importante del gobierno que tiene control sobre todas las dependencias, porque era un desbarajuste, cada quién otorgaba contratos, no se cumplía con la ley.



"Ahora estamos revisando, en todos los casos se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, Inteligencia Financiera [interviene] a ver quiénes son, de dónde vienen, si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos", indicó.



Todavía después de entregarles los contratos, indicó, "estoy hablando con ellos para pedirles que se porten bien. No es leerles la cartilla, es decirles, no se confundan, no es lo mismo. Se degeneró tanto y había tanta corrupción que las empresas constructoras tenían más abogados que ingenieros, eran buenísimos, como litigantes se volvieron leguleyos y le sacaba al gobierno todo lo que quería.



"A las [empresas] extranjeras es nada más expresarles que México no es tierra de conquista. [Decían] 'Vámonos a México, porque allá podemos hacer jugosos negocios y podemos saquear, hay manga ancha'. Eso se terminó, se acabó", subrayó el Mandatario federal.



López Obrador aseguró que hay compras que se tienen que hacer de manera consolidada y buscar precios bajos, "como en los medicamentos, que haya calidad y no se pague tanto como sucedía. Ahí no se ayudaban en nada a las pequeñas empresas, eran tres grandes monopolios los que tenían el control de la venta de medicinas y materiales de curación", señaló.



Más obras en el Triángulo Dorado. El presidente anuncio la construcción de una nueva carretera para conectar Badiraguato, Sinaloa, con Guadalupe y Calvo, Chihuahua, como parte de las obras que realiza el gobierno federal en el Triángulo Dorado, zona donde nació Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.



Dijo que esta zona, conocida como una de las más peligrosas del país por el trasiego de drogas, ha sido estigmatizada: "Es una región estigmatizada pero la gente está trabajando, produciendo, y siempre ha estado en el olvido y la marginación. Como parte de la estrategia que estamos aplicando para acelerar al país, atendemos estas regiones siempre abandonadas de miles de comunidades aisladas, pequeñas zonas de Sinaloa, Durango, Chihuahua", expuso.



Además, dijo que en esta misma región se está aplicando el programa Sembrando Vida, de la Secretaría de Bienestar, en el que participan 20 mil personas para trabajar en 50 mil hectáreas; durante 2020 se ampliará a 50 mil más para un total de 100 mil hectáreas.



Sanciones. López Obrador aseguró que si existen pruebas de que algún funcionario está utilizando al gobierno o sus bienes para su beneficio o de partidos políticos, se procederá de inmediato, por lo que pidió investigar las denuncias en contra de servidores cuando estos son acusados de intervenir en asuntos partidistas de Morena.



"Eso no se va a permitir. Ya no hay partido de Estado, ese es otro cambio. No se permite el que se utilice al gobierno para favorecer a partidos o candidatos", dijo.