AMLO indaga al juez Gómez Fierro, que amparó a Iberdrola contra multa

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que investigan al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó una suspensión a la empresa Iberdrola para no pagar más de 9 mil millones de pesos, pues presumen que hubo falsificación de documentos.

En conferencia de prensa, AMLO dijo que si descubren que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos se procederá legalmente.

Estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso, consideramos, cuidado, y presumimos que hubo falsificación de documentos", dijo.

El mandatario dijo que no habrá impunidad. "No porque es un juez, un magistrado, un ministro o es el Presidente no se va a poder denunciar, si se está afectado el interés general pues se está cometiendo una injusticia".

AMPARO A IBERDROLA

La semana pasada, Gómez Fierro otorgó un amparo a la empresa española para que no pagara la multa, una de las más altas en la historia del sector energético mexicano impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en tanto resuelve si vendió o no electricidad de forma ilegal.

En mayo pasado, el regulador energético mexicano había multado a Iberdrola en México por presuntamente incumplir un contrato de autoabastecimiento, al considerar que vendía electricidad a sus socios bajo una figura fuera de la Ley de la Industria Eléctrica, que determina que solo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede dar suministro en el país.

La resolución no exime todavía a Iberdrola de pagar la multa en el futuro, pero no se cobrará hasta que se resuelva el fondo del juicio, es decir, hasta que se determine si vendió electricidad de forma ilegal o no.