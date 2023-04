AMLO inaugura caminos del distrito de Nochixtlán, Oaxaca, junto al gobernador Salomón Jara

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió un vídeo donde se puede ver caminando junto al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, en donde ambos conversan sobre el gran avance de este proyecto en concreto.

“Hicimos el compromiso de que no iba a quedar un solo camino a las cabeceras municipales, sin pavimento . Pero también se concibió de que se hiciera con la gente, de concreto. Y miren, estas, obras. Hoy inauguramos 27 kilómetros para dos municipios. Lo hace la gente, el presupuesto queda en las comunidades, se reactiva la economía regional, se da trabajo, empleo. Y quedan las obras. ¡Y qué obras! ¡Qué belleza… de obras!”, mencionó entusiasmado el presidente.

Durante esta charla estuvieron recorriendo esos mismos caminos recién construidos y elogiando la hermosa arquitectura artesanal con la cual fueron trabajados y construidos estos caminos.

“Son… caminos artesanales, son arte. Creación de la gente de la mixteca, la mixteca baja. Tengo el compromiso de ir a la mixteca alta, no he ido, nada más sea que me ando afresando", menciono entre risas y gran orgullo por estas obras el mandatario.