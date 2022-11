AMLO inaugura Universidad para el Bienestar en Michoacán

MICHOACÁN.- La iniciativa de una Universidad para el Bienestar, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, propone brindar educación superior a aquellas personas que se encuentran en comunidades marginadas o aisladas de las grandes ciudades. Es una forma de acabar con la privatización de la educación, pues es una escuela completamente gratuita y que no toma en cuenta el estatus social o económico del aspirante.

Hasta ahora, se han instalar más de 140 escuelas en el país, y el pasado mes de agosto, el mandatario federal declaró que su intención es llegar a la cifra de 200 plantales antes de terminar su periodo presidencial. Es por esto, que justo el día de hoy, se llevó a cabo otra inaguración de un plantel de la Universidades para el Bienestar "Benito Juárez" en el municipio de Aporo, en Michoacán.

Durante su discurso, el presidente recordó que en 2024 finaliza su mandato y reafirmó que va a terminar su ciclo porque ya lleva luchando 40 años. Además, hizo una pequeña reflexión sobre la juventud y lo fácil que puede ser cegarse por el dinero o el poder a una temprana edad.

Y no hay que tenerle, sobre todo los jóvenes, mucho apego ni al poder ni al dinero porque lo es cierto que el dinero sea la felicidad, no, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y con el prójimo, esa es la verdadera felicidad, no lo material, expresó.