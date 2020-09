AMLO habla de consulta para juzgar ex presidentes durante informe: “respetaré el fallo popular”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró durante su Segundo Informe de Gobierno que de realizarse una consulta ciudadana para juzgar a los ex presidentes, respetará lo que diga el pueblo.

“En los casos en los que se está implicando a expresidentes de la República, he propuesto, que las autoridades responsables desahoguen el asunto con absoluta libertad, y que de ser necesario se celebre una consulta para conocer la opinión del pueblo”, dijo.

El mandatario afirmó que, aunque él votaría en contra, respetará la opinión del pueblo.

“He dicho, y reitero, que yo votaría por no someterlos a proceso pues mantengo la postura que sostuve en mi toma de posesión, según la cual, ‘en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir’. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la democracia el pueblo decide y por convicción me he propuesto mandar obedeciendo”, dijo.