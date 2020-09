AMLO ha sido el presidente menos criticado desde Carlos Salinas: Ciro Gómez Leyva

CIUDAD DE MÉXICO.-El periodista de Imagen Televisión, Ciro Gómez Leyva, dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido el menos criticado desde Carlos Salinas de Gortari.

En entrevista para El Universal, Ciro indicó que AMLO intimida a los medios para que hablen bien de él y que esa estrategia parece estar funcionando.

Sobre si hay libertad de expresión en el País, el también conductor de radio comentó que no.

"Esa libertad no está garantizada en el México de hoy, como no la estuvo en el México de antes", precisó.

Agregó:

"Hoy nos toca confrontar a un poder que amenaza, calumnia e injuria cotidianamente, a un gobierno que parece tener un compromiso con la mentira, por eso, más que hablar de libertad de expresión, prefiero tomar una frase del escritor Javier Cercas: “Hoy no basta con contar la verdad, hay que destruir la mentira”".

Asimismo, Ciro dijo que la prensa fue más crítica con Felipe Calderón e incluso Enrique Peña Nieto.

"Recuerda la dureza, lo que era la prensa con [Felipe] Calderón [Hinojosa], por ejemplo, después de la matanza en Villas de Salvárcar [en Ciudad Juárez, Chihuahua] (2010), o con [Enrique] Peña Nieto tras [la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de] Ayotzinapa [Guerrero] y todos los escándalos de corrupción que se registraron (2014)".

"Hoy no se critica con aquella fuerza, con aquella furia, 70 mil muertos por coronavirus, (que quizá sean 150 mil) y López Obrador dice que “enfrentamos muy bien la pandemia”. Y no pasa nada, ¡nada!", dice.

Por último, detalló que no les queda nada más que hacer buen periodismo y decir la verdad.

"Al final no nos queda más que tratar de registrar bien la información, procesarla bien y presentarla bien. Responder con buen periodismo. Para quienes no militamos ni hemos militado en una causa que no sea el periodismo, ¿qué otra cosa podemos hacer?", declaró.