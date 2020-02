AMLO garantiza que logrará la 'hazaña' de terminar aeropuerto Santa Lucía en un año

CIUDAD DE MÉXICO.- Al asegurar que fue "una bendición" el que se haya cancelado la construcción del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que su gobierno logrará la hazaña de tener el Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles" en la Base Aérea de Santa Lucía en tiempo y forma para el 21 de marzo de 2022.



Al encabezar la ceremonia del 105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), el titular del Ejecutivo federal aseguró que con este cambio de lugar del proyecto aeroportuario se ahorrarán alrededor de 100 mil millones de pesos.



"Fue una bendición el que se tomó consultando al pueblo la decisión de abandonar el proyecto de Texcoco, que no viene al caso hablar sobre las dificultades que significaba de toda índole, económico, ecológico, de calidad de suelo. Bueno, pero fue muy importante que se dijera no a este proyecto, porque no le conviene al pueblo, no le conviene a la nación, y sí al aeropuerto en Santa Lucía, en donde hay muchas mejores condiciones de todo tipo; sólo comentarles que nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos, si comparamos el seguir con el proyecto de Texcoco o este nuevo complejo aeroportuario.



"Y se va a lograr la hazaña de hacer un aeropuerto de nivel mundial, con bajo costo, con mucha calidad y en tiempo. Vamos a estar inaugurando este complejo, este aeropuerto de dos pistas para vuelos nacionales e internacionales de la aviación civil y una nueva pista para la aviación militar, tres pistas, lo vamos a estar inaugurando, repito, el 21 de marzo del 2022".



"Una hazaña, se va a demostrar lo que somos los mexicanos y lo que significa el apoyo de las Fuerzas Armadas".



Señaló que esta "hazaña" se podrá hacer debido al apoyo que recibe de ingenieros militares.

Indicó que las Fuerzas Armadas del País son un pilar fundamental del Estado mexicano y agradeció el apoyo que su gobierno ha recibido de estas.



"Muchas gracias a todas y todos ustedes siempre son un pilar fundamental del Estado mexicano

desde hace tiempo".



Aseguró que las Fuerzas Armadas se han caracterizado por apoyar siempre a la sociedad "en los momentos más difíciles" y señaló que se "logró algo histórico" al reformar la Constitución para permitir que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública "y esto es de gran apoyo porque se trata de enfrentar todos juntos el flujo de la violencia y garantizar la paz en todo el País".