AMLO firma el decreto para vacaciones dignas y asegura que se publicará hoy en el DOF

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya firmó el decreto para las "vacaciones dignas", con las que los mexicanos podrán disfrutar de 12 días de vacaciones en lugar de 6 tras el primer año de trabajo.

El mandatario nacional detalló durante su conferencia diaria que el decreto saldrá publicada este mismo día en el Diario Oficial de la Federación.

López Obrador agregó que su gobierno da apoyo a los empresarios, en el sentido de que no se han registrado aumento en los costos de servicios ni impuestos.

"No es como antes de: a ver, hay que apretarnos el cinturón; el pueblo se aprieta el cinturón y el gobierno derrocha. No, ¿por qué no aumenta el precio de la gasolina, de la luz? Porque no se permite la corrupción", manifestó.

El jefe del ejecutivo aseguró que los pequeños empresarios sí podrán pagar este aumento vacacional.