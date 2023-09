AMLO explica por qué gritó “¡Que vivan nuestros hermanos migrantes!” la noche de Independencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche del pasado 15 de septiembre durante el Grito de Independencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó: “¡Que vivan nuestros hermanos migrantes!” y este lunes 18 de septiembre en su conferencia mañanera explicó por qué lo hizo.

Desde Palacio Nacional, AMLO explicó porque hizo esta arenga, además de otras.

Ya había dicho que muriera la corrupción y la avaricia y el racismo; no había ligado el ‘muera la discriminación’ con ‘viva el amor’. Porque no quise decir: muera el odio, no, ya sabemos, está muy feo eso hasta decirlo. Entonces, opté por ‘muera la discriminación’ y ‘viva el amor’ y ‘vivan los hermanos migrantes’ y ‘vivan los pueblos indígenas’, y lo que siempre digo, ‘Viva la grandeza cultura de México’”, declaró.