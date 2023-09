AMLO exhibe que cuñados de Salinas de Gortari se benefician rentando hospitales y prefiere comprarlos a pagar 16 veces su valor

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado la propuesta de los empresarios que, bajo un esquema de asociación público-privada, rentan nueve hospitales a instituciones públicas de salud, y han sugerido la renegociación de los contratos para mantener las concesiones.

En cambio, el mandatario federal ha reafirmado su iniciativa, presentada en julio pasado, para adquirir estas instalaciones y reducir así los gastos del erario público. Según las actuales reglas, el costo total para operar estos hospitales superaría los 93 mil millones de pesos.

Durante la conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, López Obrador anunció que se ha realizado un avalúo que estima el costo total de estos hospitales en 5 mil 242 millones 182 mil pesos, una cifra prácticamente idéntica al monto anual que el gobierno paga por el arrendamiento de estos espacios, que asciende a 5 mil 651 millones. “Con un año pagamos los nueve”, afirmó.

AMLO prefiere pagar comprar hospital a seguir pagando renta

El presidente lamentó que los concesionarios aún no hayan aceptado la venta de los hospitales.

Ellos preferirían, me dicen, que negociemos una disminución en la tarifa (que cobran). Y de una vez aprovecho para mandarles el mensaje: No. No, porque aunque le bajemos la mitad, de todas maneras, es mucho (el gasto)”.



Durante su presentación, mostró dos gráficos: uno con el valor estimado en el reciente avalúo y otro con las fechas de inicio de las nueve concesiones y su costo anual por el uso de estos espacios, operados por dos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y tres de la Secretaría de Salud.

Al igual que en julio pasado, cuando se dio a conocer esta situación, el presidente evitó revelar los nombres de las empresas y concesionarios involucrados.

Según la información proporcionada por el presidente, el costo total de la concesión a lo largo de su duración ascendería a 93 mil 817 millones de pesos.

AMLO destapó que en sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto pagaban renta por hospitales

Al abordar la suma a pagar durante los años establecidos en las concesiones, otorgadas durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con plazos de entre 23 y 25 años, el jefe del Ejecutivo cuestionó:

¿Ustedes creen que esto es correcto? ¿Es justo? ¿Es moral? Máxime si los que reciben estos contratos están vinculados de una u otra forma al gobierno, si esto es producto de influyentismo, si tiene que ver con el manejo de medios de información o de manipulación. ¡93 mil millones! ¿Cuántas veces más (del costo tasado en el avalúo)? ¡16 veces más!”

Añadió: “Les estamos proponiendo, además en buenos términos, no es decir: ‘Les cancelamos el contrato’.



“No. Es decir: ‘Ya recibieron durante varios años cantidades importantes, ahora ya no queremos seguir pagando año con año durante 20 años, lo que está en el contrato, que es muchísimo, porque es un contrato leonino. Ya cambiaron las cosas, cuando te dieron el contrato tú eras de los predilectos, pero eso ya cambió, ahora los hijos preferidos son los mexicanos, es el pueblo. Entonces, no te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos su equipos, con todo, todo, y te lo pagamos. Y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio y te lo pagamos ya, en efectivo, no en abonos chiquitos. Y quedamos como amigos, en santa paz”.

Acusa que el régimen neoliberal causó “un daño terrible, estos mismos que quieren regresar”. En ese sentido, señaló que ahora se critica a su administración diciendo que hay una reducción al presupuesto de salud.

No tienen razón, hay más presupuesto ahora para salud, nada más que, como haciéndose los que no saben, no ven que ahora tiene 120, 140 mil millones de pesos de presupuesto el IMSS-Bienestar”.

Señala AMLO a cuñados de Salinas de Gortari del negocio de renta de hospitales

Y es que, declaró, en gobiernos pasados se dieron negocios en salud a los cuñados de Carlos Salinas de Gortari, los Gerard.