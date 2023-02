AMLO estima ayer en el Zócalo entre 80 y 100 mil “conservadores” para defender al “narcoestado”

CIUDAD DE MÉXICO.-En la concentración de ayer en el Zócalo capitalino se reunieron entre 80 mil y 100 mil opositores, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Sobre la asistencia cada quien tiene su medición, como 80 mil, máximo 100 mil aquí, y en otros estados sobre todo donde gobierna el PAN (Partido Acción Nacional) hubieron concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el conservadurismo en México”, dijo.

AMLO acusó de que la manifestación no fue para defender la democracia ni al Instituto Nacional Electoral (INE).

Dicen no se toca el INE, lo que están pensando: ‘no se toca la corrupción’, según ellos los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca, esto es hablando en plata”, indicó.