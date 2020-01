AMLO está preocupado por quien se saque el avión presidencial

Ciudad de México (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su única preocupación si se rifa el avión, es por la persona que se lo saque porque el dinero “es la mamá y el papá del diablo”.

Les voy solo a dar a conocer aquí mi única preocupación, que quiero socializarla para que todos me ayuden: mi preocupación es que se trata de un bien que significa mucho dinero y el dinero, para decirlo coloquialmente, es una tentación; es la mamá y el papá del diablo, echa a perder el dinero a las personas y yo no quiero que nadie se eche a perder”, dijo.

López Obrador agregó que le preocupa que quien se gane el avión “destruya la familia”.

“Porque eso vale más que lo material y no quiero cargar con esa culpa, porque soy un responsable. Parece un asunto menor, pero a mí me preocupa, es lo único que me está deteniendo, cómo le hacemos para que el que se saque el premio no se desgracie ni afecte a su familia”, dijo.

El mandatario precisó que espera que quien se saque el avión en la rifa, lo use como un bien para toda la familia.

“Que el dinero pueda estar, si se desea vender el avión, en un fideicomiso del Banco de México, que se vayan entregando los intereses”, anotó.



López Obrador añadió que el avión presidencial hará historia, por ser una causa de impacto nacional e internacional.

“No tiene porque tener un desenlace negativo”, dijo.