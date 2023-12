AMLO está pendiente ante posibilidad de sequía en Sonora: “Que no falte el agua”, dice

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López López Obrador afirmó que su gobierno estará pendiente ante la posibilidad de una sequía en Sonora.

Vamos a estar pendiente de la posibilidad de una sequía y ayudar, como siempre lo hacemos, que no falte el agua, primero para uso doméstico y también actividades agrícolas”, dijo.

Grupo Healy le preguntó al mandatario durante su conferencia de prensa matutina sobre la situación que prevén ya agricultores y ganaderos en Sonora por la falta de lluvias.

La entidad registra un 55% menos de agua en las presas respecto al año pasado.

No nos adelantemos, hay que esperar. Hay lugares donde para estas fechas no llovía; en el Sureste ya está lloviendo. Hay que esperarnos, de todas maneras estamos pendientes, no dejamos a la gente sola. Nosotros entendemos que gobernar es velar, estar siempre atentos, ayudando a la gente”, contestó.