AMLO discute migración y tráfico de drogas con funcionarios de EU en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que mantuvo una reunión este lunes en Palacio Nacional con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y más funcionarios estadounidenses para abordar las problemáticas de migración y tráfico de drogas entre ambos países.

AMLO afirmó que durante el día se esperaba la llegada de un asesor económico de la Casa Blanca, representando al presidente Biden, aunque no precisó la hora exacta.

López Obrador expresó su preocupación acerca de la politización de estos asuntos debido al proceso electoral en Estados Unidos y criticó a los políticos del Partido Republicano por utilizar estos temas como parte de su estrategia de propaganda.

Pero no creo que les funcione, porque cada vez hay más información en el pueblo estadounidense, y saben muy bien que estamos nosotros haciendo un esfuerzo, estamos ayudando a resolver el problema que tienen en Estados Unidos, que no han resuelto estos políticos falsarios, no lo han resuelto, el grave problema del consumo del fentanilo, porque el que pierden la vida 100 mil jóvenes cada año", finalizó.