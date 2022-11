AMLO dice que su iniciativa de Reforma Electoral ya “no se aceptó” por PRI y PAN que tienen votos para bloquearla

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su propuesta de Reforma Electoral ya "no se aceptó” y por ello prepara su iniciativa de ley para reformar la legislación secundaria.

Ya eso no se aceptó, la gente sí lo quiere, también hay que aclararlo, pero para llevar a cabo la reforma constitucional se necesita de los 500 diputados, 334; entonces el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el PAN (Partido Acción Nacional) tienen los votos para bloquear la reforma, porque no es mayoría simple, no es 252 votos, se requieren 334 que es reforma constitucional”, explicó desde su conferencia matutina en Colima.