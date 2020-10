AMLO dice que respeta el punto de vista de Trump y que quiere ser cuidadoso y prudente por elecciones de EU

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta el punto de vista de Donald Trump, su homólogo de Estados Unidos, quien declaró la semana pasada que México “está muy infectado de Covid”.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre las declaraciones de presidente estadounidense sobre que “México está muy infectado de Covid” y que por el crimen, y otras razones, se ha hecho muy difícil el tránsito de mexicanos por sus fronteras.

“No, respeto ese punto de vista del presidene Trump. Nosotros queremos buenas relaciones con Estados Unidos y ser cuidadosos porque estamos a dos semanas de las elecciones en Estados Unidos, incluso ya están votando por correo. Ya empezaron a votar. Es mejor esperarnos y ser prudentes”, contestó.

El mandatario se dijo confiado en que el tema de los casos que se siguen por narcotráfico en contra del ex secretario de la Defensa con el expresidente Enroque Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos Zepeda; y el ex secretario de Seguridad con Felipe Calderón, Genaro García Luna, no se utilicen en las campañas políticas del país anglosajón.

“Creo que no porque esta por finalizar la campaña, porque el tema de México se salió de la agenda, espero que no se incluya el tema de México, hay un cambio sustancial en las campaña. No es un tema México, sobre todo las expresiones la descalificación a los mexicanos, ya no hay eso”, consideró.