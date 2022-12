AMLO dice que relaciones con España están en pausa, hasta que haya una “autocrítica”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Las relaciones diplomáticas con España siguen en pausa hasta que haya una autocrítica de parte del gobierno español, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que ayer el canciller Marcelo Ebrard y el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, anunciaron el relanzamiento de la cooperación entre los dos países, el mandatario aclaró que no se trata de una ruptura, pero sí de una pausa que sigue en pie.

Continúa la pausa, porque no hay, de parte de ellos, una actitud de respeto. Le envíe una carta respetuosa al jefe de Estado, al rey de España y ni siquiera tuvo la atención de contestarme”, dijo.

Las relaciones fueron puestas en pausa en febrero, luego de que el mandatario acusó a las compañías energéticas españolas de cometer corrupción en México y de que en 2019 López Obrador enviará una carta al rey Felipe VI para solicitarle que ofreciera perdón por los crímenes cometidos en contra de los pueblos originarios durante la Conquista.

Pausa se retirará hasta que gobierno español tenga una “autocrítica”

Hoy el mandatario aseguró que la pausa se retirará hasta que haya una “autocrítica” de parte del gobierno español.

“Que haya una autocrítica, no les vamos a pedir que nos devuelvan todo lo que se llevaron, nada más que reconozcan de que hubieron abusos, masacres, que se reprimió a los pueblos originarios”, dijo.

López Obrador agregó que el Estado mexicano reconoció sus propios errores y pidió perdón a los yaquis, etnia que fue reprimida durante el gobierno de Porfirio Díaz.

“Y es pedir perdón para la no repetición, nunca más estos abusos y la corrupción. Que no vengan a promover, a fomentar la corrupción en México, que no se lleven a los ex presidentes de empleados de sus empresas, que respeten la dignidad del pueblo y la nación mexicana. No se trata de rupturas es una pausa”, dijo.