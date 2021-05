AMLO dice que no se meterá en decisión de Morena de postular a hija de Salgado Macedonio en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se meterá en la decisión del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de designar a la hija de Félix Salgado Macedonio a la candidatura para la gubernatura de Guerrero.

“No nos metamos en eso, dejemos que el pueblo elija libremente, eso es la democracia, no podemos suplantar el papel protagónico de los ciudadanos”, contestó.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia matutina sobre sus opiniones del pasado respecto a otorgar candidaturas a hijos y parientes, luego de que Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, fuera electa para ser la abanderada de Morena en Guerrero.

Pero López Obrador argumentó que omitiría dar su opinión, por la veda electoral.

“Es el pueblo el que manda, el que decide, esa es la democracia, no los medios de información con todo respeto, no los gobernantes, no el INE, no el Trife”, dijo.