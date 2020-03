AMLO dice que no polemizará con Nayib Bukele

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no polemizará con el mandatario de El Salvador por sus declaraciones de ayer.

Lo respetamos mucho, no vamos a polemizar, nosotros ya definimos una política en esta materia que conduce el sector salud; no vamos a actuar confrontándonos con nadie, desde luego enfrentar el coronavirus significa también respetar los derechos humanos, garantizar los derechos humanos, no caer en discriminación”, dijo.