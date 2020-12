AMLO dice que no hay empresas que hayan solicitado permiso para importar vacuna contra Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En México no existe ninguna empresa que haya solicitado al gobierno permiso para importar y vender vacunas contra Covid-19, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hay mucha especulación, nadie ha solicitado al gobierno, ninguna empresa mexicana, nadie ha solicitado que quiere permiso para importar vacunas o no sabemos de ninguna empresa que esté haciendo un trámite para comprar vacunas”, dijo durante su conferencia matutina.

El mandatario aclaró que si así fuera, su administración no se opondría.

“Nos opondríamos si las que tenemos nosotros contratadas se las entregan a una empresa particular, eso no lo permitiríamos, no es el caso. Es un debate que se está dando nada más, los medios, que además es legítimo que todo esto se analice para que no siga imperando el 'cuánto tienes, cuánto vales', el poderosos caballero don dinero. Son otras cosas, no todo se compra con el dinero”, dijo.

López Obrador consideró que es difícil que exista la vacuna en el mercado, pues aún no hay producción suficiente en el mundo.

“Ahora si hay una empresa que quiera importarla adelante para comercializarla, la gente que tenga posibilidad económica de hacerlo lo puede hacer. Ya hay una demanda en Estados Unidos, en otros países, en ningún lugar se está comercializando, pero estaba yo leyendo que ya quieren pagar hasta 20 mil dólares en Estados Unidos por una vacuna”, indicó.

Pero la responsabilidad del gobierno mexicano es garantizar que todos en condiciones de igualdad tengan derecho a la vacuna, precisó.