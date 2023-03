AMLO dice que elección de consejeros del INE debe ser por insaculación y no por “enjuagues” entre partidos

CIUDAD DE MÉXICO.-La elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) debe ser por insaculación y no por negociación entre partidos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mi opinión es de que no negocien como era antes: uno para ti, otro para ti; dos para mí. No, que se vayan a la insaculación, es una propuesta muy respetuosa, que no negocien, que no haya cuota y que sea la fortuna”, dijo.

López Obrador pidió a los legisladores que “no haya enjuagues” y que no saquen “acuerdos por unanimidad”.

Desde luego yo no soy legislador; yo soy el titular del Ejecutivo, pero sería muy bueno que no se llevará acabo un enjuague”, agregó.

Ayer la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dejó claro en San Lázaro que ellos buscarán que la elección sea por insaculación.

Al interior del partido Morena ya se han dado varios ejercicios a través de la tómbola en sus procesos de elección de candidatos para elecciones.