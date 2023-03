CIUDAD DE MÉXICO.- (GH).-Luego de que Miguel Ángel Osorio Chong dejó de ser el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el conservadurismo “no tiene futuro”.

El bloque conservador no tiene futuro. Le dieron la espalda al pueblo, desprecian al pueblo”, dijo.

El mandatario consideró que se trata de una “situación de un partido” y que su gobierno no tuvo nada que ver en la salida de Osorio Chong de la coordinación.

“No tenemos nosotros nada que ver en eso sinceramente, no nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones, no establecemos relaciones de complicidad con nadie, por eso tenemos autoridad moral”, precisó.

AMLO dice que el PRI se equivocó y el “conservadurismo no tiene futuro”. Foto: Captura de pantalla

PRI se equivocó, considera AMLO

El Presidente consideró que en el PRI “se equivocaron”, pues “pudieron retomar el rumbo del movimiento revolucionario, pudieron imitar a (Adolfo) López Mateos”.

López Obrador indicó que para el “conservadurismo la revolución no sirvió”, pues era mejor Porfirio Díaz.