AMLO dice que decisión de Texas de no vender gas a México no se aprobó

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tiene información de que la decisión del gobernador de Texas Greg Abbott de que las empresas no vendan gas natural a México y a otras entidades de Estados Unidos no prosperó.

“Esa propuesta del gobernador de Texas, tengo información que no fue aprobada, pero no quiere decir que no esté ahí, esto afecta no sólo a México sino a otros estados de la unión americana”, dijo.